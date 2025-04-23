Украинские боевики, называющие себя «Белые Ангелы», насильно разлучали детей с их родителями в городе Дзержинске (украинское название — Торецк) в ДНР, пока в населённом пункте орудовали ВСУ. В противном случае местным угрожали тюрьмой и лишением родительских прав. Об этом сообщила РИА «Новости» одна из беженок.

«Заставляли родителей, у которых дети, чтобы эвакуировались. Заставляли насильно. Тем, кто сопротивлялся, угрожали, что заберут детей и увезут, а родители или посадят, или лишат родительских прав», — рассказала женщина.

Она вспоминала, как к ней пожаловали сотрудники СБУ, когда она заступилась за одну из таких девочек и осудила украинских военных за их бесчеловечность. Называть имя и показывать лицо женщина не стала, опасаясь возможных репрессий в отношении её родственников с Украины.