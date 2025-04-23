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Опубликовано 23 апреля 2025, 06:51

В Торецке рассказали о похищении детей «Белыми Ангелами»

ВСУ отбирали детей у местных жителей во время оккупации Дзержинска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotopankPL

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotopankPL

Украинские боевики, называющие себя «Белые Ангелы», насильно разлучали детей с их родителями в городе Дзержинске (украинское название — Торецк) в ДНР, пока в населённом пункте орудовали ВСУ. В противном случае местным угрожали тюрьмой и лишением родительских прав. Об этом сообщила РИА «Новости» одна из беженок.

«Заставляли родителей, у которых дети, чтобы эвакуировались. Заставляли насильно. Тем, кто сопротивлялся, угрожали, что заберут детей и увезут, а родители или посадят, или лишат родительских прав», — рассказала женщина.

Она вспоминала, как к ней пожаловали сотрудники СБУ, когда она заступилась за одну из таких девочек и осудила украинских военных за их бесчеловечность. Называть имя и показывать лицо женщина не стала, опасаясь возможных репрессий в отношении её родственников с Украины.

Появилось видео взрывов на складах ВСУ по производству взрывчатки после прилёта «‎Гераней»
Появилось видео взрывов на складах ВСУ по производству взрывчатки после прилёта «‎Гераней»

Ранее глава подчинённой Киеву харьковской областной военной администрации Синегубов заявил, что Российская армия начала крупное наступление на Харьковскую область. Кроме того, ВС РФ повредили там завод «Укрэлектромаш», работающий в интересах ВСУ.

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Владимир Озеров
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