ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 апреля 2025, 13:01

На Украине заявили о начале наступления Армии России в Харьковской области

Глава харьковской администрации Синегубов заявил о наступлении ВС РФ на регион

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ начали крупное наступление в Харьковской области. Такое заявление сделал глава подчинённой Киеву харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Что касается наступления, то, скажем так, наступление уже идёт», — заявил чиновник.

Тем временем днём 22 апреля в Харькове прогремело несколько взрывов. Как пишет военкор Евгений Поддубный, город, как промышленный и военный хаб противника, забит законными целями для ВС РФ.

Взрывы в Харькове. Видео © Telegram/Поддубный |Z|О|V| edition

«Известно, что ударные БПЛА отработали по объектам в Салтовском районе. Именно там, среди прочего, расположен и харьковский электротехнический завод «Укрэлектромаш», работающий в интересах ВСУ», отметил он.

Кадыров показал видео уничтожения пункта временной дислокации ВСУ под Харьковом
Кадыров показал видео уничтожения пункта временной дислокации ВСУ под Харьковом

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявлял Life.ru, что сам Харьков не является целью для нашей Армии, так как взять такой большой город без потерь будет невозможно, а вот создание буферной зоны в регионе вполне оправдано для защиты российских территорий.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar