На Украине заявили о начале наступления Армии России в Харьковской области
Глава харьковской администрации Синегубов заявил о наступлении ВС РФ на регион
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
ВС РФ начали крупное наступление в Харьковской области. Такое заявление сделал глава подчинённой Киеву харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
«Что касается наступления, то, скажем так, наступление уже идёт», — заявил чиновник.
Тем временем днём 22 апреля в Харькове прогремело несколько взрывов. Как пишет военкор Евгений Поддубный, город, как промышленный и военный хаб противника, забит законными целями для ВС РФ.
Взрывы в Харькове. Видео © Telegram/Поддубный |Z|О|V| edition
«Известно, что ударные БПЛА отработали по объектам в Салтовском районе. Именно там, среди прочего, расположен и харьковский электротехнический завод «Укрэлектромаш», работающий в интересах ВСУ», — отметил он.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявлял Life.ru, что сам Харьков не является целью для нашей Армии, так как взять такой большой город без потерь будет невозможно, а вот создание буферной зоны в регионе вполне оправдано для защиты российских территорий.