На Украине заявили о начале наступления Армии России в Харьковской области

ВС РФ начали крупное наступление в Харьковской области. Такое заявление сделал глава подчинённой Киеву харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Что касается наступления, то, скажем так, наступление уже идёт», — заявил чиновник.

Тем временем днём 22 апреля в Харькове прогремело несколько взрывов. Как пишет военкор Евгений Поддубный, город, как промышленный и военный хаб противника, забит законными целями для ВС РФ.

Взрывы в Харькове. Видео © Telegram/Поддубный |Z|О|V| edition

«Известно, что ударные БПЛА отработали по объектам в Салтовском районе. Именно там, среди прочего, расположен и харьковский электротехнический завод «Укрэлектромаш», работающий в интересах ВСУ», — отметил он.