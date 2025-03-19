Военный эксперт раскрыл, грядёт ли битва за Харьков после авантюрной попытки ВСУ вторгнуться в Белгородчину

Вчерашние попытки ВСУ прорваться на территорию Белгородской области были вызваны, с одной стороны, «предсмертными судорогами» действующего на Украине режима, а с другой — стремлением выбить для себя некий «аванс» в преддверии долгожданных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Таким мнением поделился с Life.ru военный эксперт Виктор Литовкин.

«Если Соединённые Штаты будут склонять Киев к перемирию, то для Украины важно, чтобы это не было на условиях Москвы. Несмотря на то, что у Зеленского нет никаких шансов, тем не менее, такая авантюрная попытка есть, и они это будут делать. Вы же помните историю из Курской области, как они авантюрно туда зашли и потерпели полную катастрофу», — рассуждает собеседник Life.ru.

В то же время Литовкин опроверг мнение некоторых экспертов о том, что в ближайшее время ВС РФ схлестнутся с противником в битве за Харьков. По его словам, этот город не является целью для нашей Армии, в отличие от создания буферной зоны для защиты российских регионов.

Харьков – слишком большой город. Взят его без больших потерь будет невозможно. А вот какая-нибудь зона безопасности в Харьковской области или на нашей Белгородской области – мы, безусловно, можем её создавать. Виктор Литовкин