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Регион
19 марта, 08:35

Военный эксперт раскрыл, грядёт ли битва за Харьков после авантюрной попытки ВСУ вторгнуться в Белгородчину

Военный эксперт Литовкин допустил появление буферной зоны в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Sergey Nikonov

Вчерашние попытки ВСУ прорваться на территорию Белгородской области были вызваны, с одной стороны, «предсмертными судорогами» действующего на Украине режима, а с другой — стремлением выбить для себя некий «аванс» в преддверии долгожданных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Таким мнением поделился с Life.ru военный эксперт Виктор Литовкин.

«Если Соединённые Штаты будут склонять Киев к перемирию, то для Украины важно, чтобы это не было на условиях Москвы. Несмотря на то, что у Зеленского нет никаких шансов, тем не менее, такая авантюрная попытка есть, и они это будут делать. Вы же помните историю из Курской области, как они авантюрно туда зашли и потерпели полную катастрофу», — рассуждает собеседник Life.ru.

В то же время Литовкин опроверг мнение некоторых экспертов о том, что в ближайшее время ВС РФ схлестнутся с противником в битве за Харьков. По его словам, этот город не является целью для нашей Армии, в отличие от создания буферной зоны для защиты российских регионов.

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Харьков – слишком большой город. Взят его без больших потерь будет невозможно. А вот какая-нибудь зона безопасности в Харьковской области или на нашей Белгородской области – мы, безусловно, можем её создавать.

Виктор Литовкин

Ранее в Минобороны доложили о безуспешных попытках ВСУ прорваться в Белгородчину. По сведениям военного ведомства, противник преследовал цель создать негативный фон вокруг переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

МО РФ: За день ВСУ пять раз пытались прорваться в Белгородскую область
МО РФ: За день ВСУ пять раз пытались прорваться в Белгородскую область
Ольга Годуненко
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