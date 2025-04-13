Кадыров показал видео уничтожения пункта временной дислокации ВСУ под Харьковом

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении пункта временной дислокации украинских боевиков вблизи села Граны в Харьковской области. В своём телеграм-канале он опубликовал соответствующее видео.

Кадры уничтожения пункта временной дислокации ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Бойцы батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» в очередной раз напомнили противнику, что располагаться в зоне их ответственности — идея не из лучших. На Харьковском направлении, в районе населённого пункта Граны был успешно ликвидирован пункт временной дислокации противника», — сообщил чеченский лидер.

Согласно сообщению Кадырова, украинские военные были ликвидированы бойцами спецназа «Ахмат». Глава республики также утверждает, что ВСУ считали данное место безопасным для длительного пребывания.