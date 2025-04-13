Кадыров показал видео уничтожения пункта временной дислокации ВСУ под Харьковом
Кадыров: Бойцы «Ахмата» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ под Харьковом
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении пункта временной дислокации украинских боевиков вблизи села Граны в Харьковской области. В своём телеграм-канале он опубликовал соответствующее видео.
Кадры уничтожения пункта временной дислокации ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95
«Бойцы батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» в очередной раз напомнили противнику, что располагаться в зоне их ответственности — идея не из лучших. На Харьковском направлении, в районе населённого пункта Граны был успешно ликвидирован пункт временной дислокации противника», — сообщил чеченский лидер.
Согласно сообщению Кадырова, украинские военные были ликвидированы бойцами спецназа «Ахмат». Глава республики также утверждает, что ВСУ считали данное место безопасным для длительного пребывания.
Ранее сообщалось, что российские войска активно наступают в Харьковской области, используя нехватку украинской пехоты в регионе. В декабре 2024 года, преодолев реку Оскол, российские подразделения закрепились на западном берегу. Изначально незначительный плацдарм превратился в серьёзную площадку для прорыва.
Telegram / Минобороны России