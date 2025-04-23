Появилось видео взрывов на складах ВСУ по производству взрывчатки после прилёта «‎Гераней»

ВС РФ при помощи беспилотников «Герань-2» нанесли удары по цехам в районе Степного Запорожской области, где ВСУ производят взрывчатку. Об этом сообщили в Минобороны России.

Нанесение удара. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

Военное ведомство поделилось кадрами уничтожения цеха и склада в Запорожской области, где ВСУ производили и хранили взрывчатые вещества. Российские войска использовали в ходе атаки БПЛА «Герань-2».