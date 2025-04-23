Появилось видео взрывов на складах ВСУ по производству взрывчатки после прилёта «Гераней»
ВС РФ разнесли «Геранями» цеха и склады ВСУ со взрывчаткой в Запорожской области
ВС РФ при помощи беспилотников «Герань-2» нанесли удары по цехам в районе Степного Запорожской области, где ВСУ производят взрывчатку. Об этом сообщили в Минобороны России.
Нанесение удара. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ
Военное ведомство поделилось кадрами уничтожения цеха и склада в Запорожской области, где ВСУ производили и хранили взрывчатые вещества. Российские войска использовали в ходе атаки БПЛА «Герань-2».
Ранее российские военнослужащие заметили группу украинских солдат с белым флагом в районе Работино Запорожской области. Бойцы ВСУ запросили предоставить им возможность безопасно забрать с поля боя тела погибших.
Пресс-служба Минобороны РФ