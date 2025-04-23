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Опубликовано 23 апреля 2025, 06:02
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Появилось видео взрывов на складах ВСУ по производству взрывчатки после прилёта «‎Гераней»

ВС РФ разнесли «Геранями» цеха и склады ВСУ со взрывчаткой в Запорожской области

ВС РФ при помощи беспилотников «Герань-2» нанесли удары по цехам в районе Степного Запорожской области, где ВСУ производят взрывчатку. Об этом сообщили в Минобороны России.

Нанесение удара. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

Военное ведомство поделилось кадрами уничтожения цеха и склада в Запорожской области, где ВСУ производили и хранили взрывчатые вещества. Российские войска использовали в ходе атаки БПЛА «Герань-2».

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Ранее российские военнослужащие заметили группу украинских солдат с белым флагом в районе Работино Запорожской области. Бойцы ВСУ запросили предоставить им возможность безопасно забрать с поля боя тела погибших.

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Пресс-служба Минобороны РФ

Владимир Озеров
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