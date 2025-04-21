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Регион
Опубликовано 20 апреля 2025, 22:25
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Группу бойцов ВСУ с белым флагом сняли на видео в Запорожской области

Российские военные зафиксировали группу ВСУ с белым флагом у Работино

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Группу украинских военных с белым флагом заметили в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Солдаты ВСУ вышли на контакт с российскими войсками, запросив возможность забрать тела погибших. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

Бойцы ВСУ с белым флагом. Видео © Telegram / Два майора

«Нам пишут, что севернее Работино наши заметили группу противника с белым флагом: противник в перемирие пришёл забирать погибших», — говорится в сообщении.

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Напомним, что, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, украинские войска в течение суток девять раз атаковали ДНР. Обстрелы велись из артиллерии натовского калибра 155 мм по населённым пунктам Дылеевка и Горловка. Также под удар попал Донецк. Пасхальное перемирие закончилось в полночь 21 апреля.

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Антон Голыбин
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