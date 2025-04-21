На Украине пожаловались, что не могут использовать F-16 для воздушных боёв

После потери ещё одного американского истребителя F-16 Военно-воздушные силы Украины выразили недовольство по поводу отсутствия на полученных ими самолётах важных компонентов, необходимых для достижения превосходства в воздухе. На истребителях установлены устаревшие радары AN/APG-66, которые были сняты с F-16A/B. Эти радары менее эффективны, чем модернизированные советские РЛС Н-019, установленные на украинских МиГ-29.

«Дальность поражения F-16 составляет примерно треть от дистанции, с которой по нам ведётся огонь», — цитирует 19fortyfive слова неназванного офицера ВСУ.

Кроме того, на полученных ВСУ самолётах была демонтирована единая система обмена данными НАТО Link 16.

ВВС Украины не используют дорогие F-16. Максимум, что они могут делать, — это прикрывать, пока МиГ-29 и Су-24 сбрасывают западные управляемые бомбы. При этом американские самолёты держатся на безопасном расстоянии от линии фронта и летают на низких высотах, чтобы не попасть в зону видимости российской системы ПВО.