Все украинские пилоты, которых пересадили на истребители F-16 имеют огромный шанс погибнуть во время любого боевого вылета. Об этом в беседе с сайтом MK.ru рассказал заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.

Сбитый над Сумской областью F-16 пытался обстрелять объекты под Белгородом. Российские системы ПВО типа С-350, С-300 или же, в большей степени, С-400 «Триумф» легко закрывают такие цели, поскольку находятся они на средней или большой высоте. Но не исключено, что поработали и пилоты ВС РФ на Су-35, которые могли достать истребитель прямо с территории России.

Лётчику, который учился управлять самолётом с традиционной системой с ручкой управления посередине, тяжело переучиться на американские F-16, ведь у них такую установили справа. Мозг не успевает послать рукам команду, когда решения необходимо принимать за доли секунды. Чтобы довести всё это до автоматизма, нужно упражняться год-полтора, а украинские пилоты летают на них только полгода.

Кроме того, все F-16 «говорят» с пилотами на английском. Украинский лётчик без труда сможет оторваться от земли, пролететь круг и сесть, но ситуация меняется полностью, когда в самолёт летят очередями снаряды систем ПВО, отметил эксперт.