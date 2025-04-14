«Украинские лётчики — смертники»: Генерал объяснил, почему пилот сбитого F-16 был обречён
Генерал Попов: Украинские лётчики не успели освоиться на истребителях F-16
Истребитель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner
Все украинские пилоты, которых пересадили на истребители F-16 имеют огромный шанс погибнуть во время любого боевого вылета. Об этом в беседе с сайтом MK.ru рассказал заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.
Сбитый над Сумской областью F-16 пытался обстрелять объекты под Белгородом. Российские системы ПВО типа С-350, С-300 или же, в большей степени, С-400 «Триумф» легко закрывают такие цели, поскольку находятся они на средней или большой высоте. Но не исключено, что поработали и пилоты ВС РФ на Су-35, которые могли достать истребитель прямо с территории России.
Лётчику, который учился управлять самолётом с традиционной системой с ручкой управления посередине, тяжело переучиться на американские F-16, ведь у них такую установили справа. Мозг не успевает послать рукам команду, когда решения необходимо принимать за доли секунды. Чтобы довести всё это до автоматизма, нужно упражняться год-полтора, а украинские пилоты летают на них только полгода.
Кроме того, все F-16 «говорят» с пилотами на английском. Украинский лётчик без труда сможет оторваться от земли, пролететь круг и сесть, но ситуация меняется полностью, когда в самолёт летят очередями снаряды систем ПВО, отметил эксперт.
«Чтобы выполнить команду, нужно её послушать на английском, перевести и потом выполнить. Нейроны работать не могут по команде. Голова всё равно должна привыкнуть, а это длительный процесс», — резюмировал Попов.
На Украине не так много квалифицированных лётчиков, а недавно ВСУ сообщили о гибели 26-летнего пилота F-16 Павла Иванова. Его гибель во время боевого задания подтвердил и Владимир Зеленский. Известно, что военнослужащий имеет три ордена за свои заслуги. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая допустила, что истребитель могли сбить украинские военные из-за неотрегулированной системы «свой — чужой».