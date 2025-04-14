Громкие обещания украинских военных о триумфе над Россией благодаря американским F-16 сменились признанием их слабости перед российскими Су-35 поколения «4+», пишет MWM.

«12 апреля украинские ВВС подтвердили потерю истребителя четвертого поколения F-16 и гибель его пилота при неясных обстоятельствах в ходе боевого задания, при этом пресс-служба уточнила, что истребители действовали в «чрезвычайно сложных условиях», — указано в материале.

Ещё в августе прошлого года Украина лишилась первого F-16 всего через 25 дней после его прибытия. Эти самолёты, переданные странами НАТО, устарели. Они лишены современных радаров и систем связи, что делает их уязвимыми. Истребители действовали в тылу под защитой ПВО, избегая передовой.