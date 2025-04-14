Украина признала превосходство российских Су-35 над хвалёными F-16
MWM: F-16 на Украине продолжают пропадать при странных обстоятельствах
F-16. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Громкие обещания украинских военных о триумфе над Россией благодаря американским F-16 сменились признанием их слабости перед российскими Су-35 поколения «4+», пишет MWM.
«12 апреля украинские ВВС подтвердили потерю истребителя четвертого поколения F-16 и гибель его пилота при неясных обстоятельствах в ходе боевого задания, при этом пресс-служба уточнила, что истребители действовали в «чрезвычайно сложных условиях», — указано в материале.
Ещё в августе прошлого года Украина лишилась первого F-16 всего через 25 дней после его прибытия. Эти самолёты, переданные странами НАТО, устарели. Они лишены современных радаров и систем связи, что делает их уязвимыми. Истребители действовали в тылу под защитой ПВО, избегая передовой.
Представитель ВВС Украины Юрий Игнат ранее признал, что F-16 не могут соперничать с Су-35 без поддержки наземных систем ПВО, средств РЭБ и современных ракет. Это резко контрастирует с его же словами в мае 2023 года, когда он уверял, что F-16 принесут победу, а западные ЗРК Patriot не способны полностью закрыть небо Украины.
Напомним, 12 апреля Вооружённые силы Украины заявили о гибели 26-летнего лётчика Павла Иванова во время выполнения боевого задания за штурвалом истребителя F-16. Информацию подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая допустила, что истребитель могли сбить украинские военные из-за неотрегулированной системы «свой — чужой». Позднее Минобороны РФ официально подтвердило уничтожение истребителя F-16, принадлежавшего Украине. Первый F-16, переданный Украине, был потерян 29 августа 2024 года. Самолёт разбился, а пилот погиб.