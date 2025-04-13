Пыл не охладел: У линии фронта вновь заметили украинские F-16

В воздушном пространстве Украины вблизи линии боевых действий снова отмечено присутствие американских истребителей F-16. Эти самолёты, как утверждает военный эксперт Алексей Воевода, прикрывают работу украинских МиГ-29 и Су-24, применяющих планирующие бомбы против российских военных.