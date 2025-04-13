Пыл не охладел: У линии фронта вновь заметили украинские F-16
Воевода: Украинские истребители F-16 снова замечены у линии фронта
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В воздушном пространстве Украины вблизи линии боевых действий снова отмечено присутствие американских истребителей F-16. Эти самолёты, как утверждает военный эксперт Алексей Воевода, прикрывают работу украинских МиГ-29 и Су-24, применяющих планирующие бомбы против российских военных.
Специалист отметил, что, несмотря на потерю самолёта F-16 накануне, ВСУ не снижают активность у линии боевого соприкосновения. Эта потеря, по словам Воеводы, «не охладила пыл» украинских военных.
Напомним, 12 апреля Вооружённые силы Украины заявили о гибели 26-летнего лётчика Павла Иванова во время выполнения боевого задания за штурвалом истребителя F-16. Информацию подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая допустила, что истребитель могли сбить украинские военные из-за неотрегулированной системы «свой — чужой». Позднее Минобороны РФ официально подтвердило уничтожение истребителя F-16, принадлежавшего Украине.