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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 апреля, 15:48

Пыл не охладел: У линии фронта вновь заметили украинские F-16

Воевода: Украинские истребители F-16 снова замечены у линии фронта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

В воздушном пространстве Украины вблизи линии боевых действий снова отмечено присутствие американских истребителей F-16. Эти самолёты, как утверждает военный эксперт Алексей Воевода, прикрывают работу украинских МиГ-29 и Су-24, применяющих планирующие бомбы против российских военных.

Специалист отметил, что, несмотря на потерю самолёта F-16 накануне, ВСУ не снижают активность у линии боевого соприкосновения. Эта потеря, по словам Воеводы, «не охладила пыл» украинских военных.

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Напомним, 12 апреля Вооружённые силы Украины заявили о гибели 26-летнего лётчика Павла Иванова во время выполнения боевого задания за штурвалом истребителя F-16. Информацию подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая допустила, что истребитель могли сбить украинские военные из-за неотрегулированной системы «свой — чужой». Позднее Минобороны РФ официально подтвердило уничтожение истребителя F-16, принадлежавшего Украине.

Ольга Сливченко
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