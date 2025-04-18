За прошедшую неделю Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли самолёт F-16 и 45 управляемых авиабомб JDAM. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт F-16 воздушных сил Украины, 45 управляемых авиационных бомб JDAM и 29 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1618 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Тем временем Армия России ведёт ожесточенные бои за монастырь в курском селе Горналь. В ходе боевых действий ВСУ подорвали несколько зданий монастыря, а также убили офицера, который пытался договориться с российскими военными о сдаче в плен на территории святого места.