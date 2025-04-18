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Опубликовано 18 апреля 2025, 10:38

За прошедшую неделю ВСУ лишились самолёта F-16 и почти 2 тысяч беспилотников

МО РФ: ВС России за неделю сбили самолёт F-16 и 45 управляемых авиабомб JDAM

Самолёт F-16. Обложка © Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway

Самолёт F-16. Обложка © Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway

За прошедшую неделю Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли самолёт F-16 и 45 управляемых авиабомб JDAM. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт F-16 воздушных сил Украины, 45 управляемых авиационных бомб JDAM и 29 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1618 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

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Тем временем Армия России ведёт ожесточенные бои за монастырь в курском селе Горналь. В ходе боевых действий ВСУ подорвали несколько зданий монастыря, а также убили офицера, который пытался договориться с российскими военными о сдаче в плен на территории святого места.

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Алена Пенчугина
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