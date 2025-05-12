Дальность около 500 км: Раскрыты характеристики новой российской ракеты «Бандероль»
Эксперт Шлепченко: Новая российская ракета «Бандероль» уже бьёт по целям в зоне СВО
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На вооружение ВС РФ поступила новая мощная ракета «Бандероль», которая уже уверенно бьёт по целям в зоне СВО. Одно из важнейших её преимуществ — малозаметность, сообщил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.
«Ракета имеет дальность около 500 километров. Движется она со скоростью около 650 километров в час. Она выполнена по технологии малозаметности, то есть корпус сконструирован так, чтобы сложнее было обнаружить её наземными радарами», — пояснил Шлепченко.
Революционным шагом стало создание универсальной пусковой платформы для ракет. Теперь ракеты можно запускать с самых разных носителей: самолётов, вертолётов и беспилотников. По мнению эксперта, эта гибкость существенно изменит тактику ведения боя.
По мнению обозревателя, применение «Бандероли» значительно снижает риски, связанные с использованием дорогостоящей техники и пилотируемого авиации. Это позволяет более эффективно решать задачи по защите территорий, поддержке войск и уничтожению важных объектов вблизи линии фронта, избегая при этом неоправданного риска для самолётов и лётчиков.
А ранее Life.ru сообщал об успешной попытке ВС РФ применить в зоне боевых действий ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла». Он способен поднимать вес от 7 килограмм и обычно используется для доставки противотанковых мин и других крупных взрывчатых веществ.