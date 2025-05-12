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Регион
12 мая, 08:25

Бойцы ВС РФ успешно применили в бою ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла»

РИАН: Бойцы «Днепра» использовали в бою ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Инженеры полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» создали инновационный ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла», который успешно применили в боевых условиях. На сборку им понадобились всего лишь сутки.
«Мы разработали, внедрили и применяем в боевых условиях изделие под названием «Вобла». Состоит оно из 5 дронов… и сама сборная рама, которая так же изготавливается нашими специалистами. На эту раму мы устанавливаем 4 дрона по её краям. Каждый дрон выступает в роли одного мотора», — пояснил военный техник в беседе с РИА «Новости».

Дрон «Вобла» способен поднимать вес от 7 килограмм и обычно используется для доставки противотанковых мин и других крупных взрывчатых веществ. Он предназначен для уничтожения пунктов управления беспилотниками противника и укрепленных огневых позиций.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ попытались ударить «Лютым» по крупнейшему химическому заводу юга России. Системы РЭБ успешно вывели из строя беспилотник, который упал на территории комбината «Каменский» около 5 утра.

Мария Любицкая
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