Бойцы ВС РФ успешно применили в бою ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла»
РИАН: Бойцы «Днепра» использовали в бою ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла»
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Инженеры полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» создали инновационный ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла», который успешно применили в боевых условиях. На сборку им понадобились всего лишь сутки.
«Мы разработали, внедрили и применяем в боевых условиях изделие под названием «Вобла». Состоит оно из 5 дронов… и сама сборная рама, которая так же изготавливается нашими специалистами. На эту раму мы устанавливаем 4 дрона по её краям. Каждый дрон выступает в роли одного мотора», — пояснил военный техник в беседе с РИА «Новости».
Дрон «Вобла» способен поднимать вес от 7 килограмм и обычно используется для доставки противотанковых мин и других крупных взрывчатых веществ. Он предназначен для уничтожения пунктов управления беспилотниками противника и укрепленных огневых позиций.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ попытались ударить «Лютым» по крупнейшему химическому заводу юга России. Системы РЭБ успешно вывели из строя беспилотник, который упал на территории комбината «Каменский» около 5 утра.