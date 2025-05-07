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7 мая, 04:37

Появилось видео эпичной дуэли российского дрона с украинской «Бабой-Ягой»

Дроноводы ВС РФ сбили гексакоптер ВСУ «Баба-Яга» в воздушном бою у Работино

Украинский гексакоптер «Баба-Яга» разбился в результате воздушного боя с российским беспилотником, сообщили в Минобороны РФ. Мастерскую работу дроноводов Новороссийского соединения ВДВ со стороны запечатлел ещё один БПЛА.

На опубликованных ведомством кадрах видно, что первый беспилотник ВС РФ протаранил «Бабу-Ягу», но не смог повредить гексакоптер. Второй дрон активными манёврами сбил вражескую «птицу» с курса, и летательный аппарат потерял управление, после чего взорвался.

Дуэль беспилотников. Видео © Минобороны России

«Воздушный бой беспилотников с элементами тарана состоялся в районе населённого пункта Работино», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что «Баба-Яга» — крупногабаритный беспилотник, который ВСУ активно используют для особо важных задач: доставки боеприпасов и провизии на передовую, минирования территорий и точечных ударов.

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Ранее сообщалось об отражении попытки прорыва ВСУ в Курскую область. Украинская сторона потеряла до 40 человек личного состава и несколько единиц тяжёлой техники, включая танки Т-72, бронеавтомобили «Козак» и американские БМП Bradley.

Обложка ©

Минобороны России

Артём Гапоненко
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