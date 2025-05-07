Появилось видео эпичной дуэли российского дрона с украинской «Бабой-Ягой»

Украинский гексакоптер «Баба-Яга» разбился в результате воздушного боя с российским беспилотником, сообщили в Минобороны РФ. Мастерскую работу дроноводов Новороссийского соединения ВДВ со стороны запечатлел ещё один БПЛА.

На опубликованных ведомством кадрах видно, что первый беспилотник ВС РФ протаранил «Бабу-Ягу», но не смог повредить гексакоптер. Второй дрон активными манёврами сбил вражескую «птицу» с курса, и летательный аппарат потерял управление, после чего взорвался.

Дуэль беспилотников. Видео © Минобороны России

«Воздушный бой беспилотников с элементами тарана состоялся в районе населённого пункта Работино», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что «Баба-Яга» — крупногабаритный беспилотник, который ВСУ активно используют для особо важных задач: доставки боеприпасов и провизии на передовую, минирования территорий и точечных ударов.