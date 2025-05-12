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Регион
12 мая, 09:39

Эпичное видео: Российский дрон дал «подзатыльник» бойцу ВСУ

Появилось видео, как дрон дал «подзатыльник» бойцу ВСУ во время перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

В Сети появился видеоролик, на котором российский оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский» подлетает к бойцу ВСУ и даёт «подзатыльник». Кадры опубликовал российский политолог и разработчик данного БПЛА Алексей Чадаев.

Боец ВСУ и беспилотник. Видео © Telegram / Князь Вандал Новгородский

«Перемирие», — комментирует он видеоролик.

На кадрах, появившихся из зоны СВО, видно, как украинский солдат идёт по своим позициям. Неожиданно его атакует беспилотник, нанося удар по затылку. Несмотря на падение, военнослужащий быстро приходит в себя, поднимается и уходит с места происшествия. Точное место и время съёмки остаются неизвестными.

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Напомним, в ночь с 10 на 11 мая закончился срок объявленного перемирия, которое ВСУ неоднократно нарушали. Тем временем российские войска возобновили активное продвижение на двух направлениях в зоне СВО.

Мария Любицкая
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