Эпичное видео: Российский дрон дал «подзатыльник» бойцу ВСУ

В Сети появился видеоролик, на котором российский оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский» подлетает к бойцу ВСУ и даёт «подзатыльник». Кадры опубликовал российский политолог и разработчик данного БПЛА Алексей Чадаев.

На кадрах, появившихся из зоны СВО, видно, как украинский солдат идёт по своим позициям. Неожиданно его атакует беспилотник, нанося удар по затылку. Несмотря на падение, военнослужащий быстро приходит в себя, поднимается и уходит с места происшествия. Точное место и время съёмки остаются неизвестными.