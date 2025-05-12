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Регион
12 мая, 09:14

На Украине сообщили о продвижении российских войск на двух направлениях

Deep State: ВС РФ продвинулись под Новопавловкой и Константиновкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Украинская сторона сообщила о продвижении российских войск на двух участках фронта. Информация об этом появилась на аналитическом портале Deep State.

Уточняется, что территориальные изменения произошли южнее Серебряного на Новопавловском направлении, а также в районе населённого пункта Водяное Второе, расположенного к югу от Константиновки на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). На трассе между Покровском (Красноармейском) и Константиновкой отмечаются боестолкновения в нескольких точках.

Комментируя происходящее, украинский военный аналитик Богдан Мирошников заявил, что ситуация на Константиновском направлении отличается от его прогнозов. По его словам, российские силы получат значительное преимущество для проведения более широких оперативных действий в регионе.

Новости СВО. Освобождена Новоалександровка, ВСУ поплатились за авантюру в Тёткино, Запад требует отложить переговоры, 12 мая
Новости СВО. Освобождена Новоалександровка, ВСУ поплатились за авантюру в Тёткино, Запад требует отложить переговоры, 12 мая

Ранее сообщалось, что российские военные освободили населённый пункт Котляровка в зоне СВО. В Минобороны РФ отметили, что бойцы группировки «Запад» действовали решительно, что позволило установить контроль над населённым пунктом.

Ольга Сливченко
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