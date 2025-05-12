На Украине сообщили о продвижении российских войск на двух направлениях

Украинская сторона сообщила о продвижении российских войск на двух участках фронта. Информация об этом появилась на аналитическом портале Deep State.

Уточняется, что территориальные изменения произошли южнее Серебряного на Новопавловском направлении, а также в районе населённого пункта Водяное Второе, расположенного к югу от Константиновки на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). На трассе между Покровском (Красноармейском) и Константиновкой отмечаются боестолкновения в нескольких точках.

Комментируя происходящее, украинский военный аналитик Богдан Мирошников заявил, что ситуация на Константиновском направлении отличается от его прогнозов. По его словам, российские силы получат значительное преимущество для проведения более широких оперативных действий в регионе.