Новости СВО. Освобождена Новоалександровка, ВСУ поплатились за авантюру в Тёткино, Запад требует отложить переговоры, 12 мая Армия России наступает на Днепропетровскую область и вошла в Новониколаевку, Трамп призвал Киев согласиться на переговоры — дайджест Life.ru. 11 мая, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в Сумской области. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 12 мая

По предварительным данным, в Донецкой Народной Республике освобождена Новоалександровка. Ранее ВС РФ вошли в Новосергеевку. Таким образом, можно сделать вывод, что российские войска продвигаются в Днепропетровскую область вдоль реки Солёная. До входа в соседний регион осталось три населённых пункта.

Карта СВО на 12 мая 2025 года. ВС РФ освободили Новоалександровку в ДНР. Фото © Telegram / divgen

Также сообщается, что Армия России уже ведёт бои в Новониколаевке. Канал «Военная хроника» предполагает, что наступление здесь — угроза для Киева.

— C учётом того, что южнее группировка «Восток» ломает Богатырь и имеет все шансы срезать крупный рубеж обороны ВСУ, дела у украинской армии в этом районе в ближайшее время могут стать совсем плохи, — пишут авторы канала «Военная хроника».

Офицеры ВСУ считают, что битва за Константиновку — это вопрос времени. Военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что на Константиновском направлении ВС РФ вытесняют противника из Александрополя, Новой Полтавки, а некоторые группы уже зашли в Яблоновку.

Ожесточённые бои у Покровска: жгут танки, натовскую технику, пехоту и артиллерию врага. Видео © Telegram / RVvoenkor

Курская область, 12 мая

Попытка возобновления авантюры ВСУ в Курской области проваливается. В Тёткино одна из групп киевских боевиков попыталась укрыться в остатках дома, но по ней отработали наши дроноводы. Операция по их эвакуации сорвана российскими артиллеристами. Вражескую технику у границы уничтожают также наши десантники.

ВСУ пытаются наступать на приграничье со стороны Искрисковщины и Рыжевки. Но наша авиация бьёт по местам дислокации противника в Сумской области. Одна из попыток атаки на Новый Путь с применением бронетехники отражена с помощью ВКС РФ.

Запад пытается ставить ультиматумы по переговорам

Президент России Владимир Путин предложил провести раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле. Причём, по его мнению, их следует продолжить именно с того места, на котором они были сорваны Киевом по наущению Британии и лично Бориса Джонсона в 2022 году.

— Россия готова к переговорам без дополнительных условий. Сейчас идут боевые действия, война. А мы предлагаем возобновить переговоры, — заявил российский лидер.

Украина и главы европейских стран согласны на переговоры, но выдвигают условие. Они требуют 30-дневное перемирие. Новый канцлер ФРГ считает, что сначала оружие должно замолчать, а потом уже можно будет начать диалог. Схожее мнение и у президент Франции Эмманюэля Макрона. Американский лидер же призвал к скорейшему диалогу.

— Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная «кровавая баня», как мы надеемся, подойдёт к концу, — сказал Дональд Трамп.

Он также отметил, что Украина должна согласиться на предложенные Путиным переговоры незамедлительно.

— Украина должна согласиться на это немедленно. По крайней мере, они смогут определить, возможно ли заключение соглашения, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответственно, — написал он на своей странице в соцсети X.

Утверждать, что заявления глав Великобритании, Германии и Франции сделаны в ясном уме, теперь не приходится. На видео, которое снимали журналисты, попавшие в вагон с чиновниками, обнаружили пакетик с неким белым веществом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила их в наркомании. Она отметила, что один из западных послов ей ранее говорил, что многие европейские лидеры употребляют запрещённые вещества.

Зеленский также настаивает на перемирии с 12 мая. В своих социальных сетях он написал, что 15 мая поедет в Турцию, где хочет лично встретиться с Владимиром Путиным.

Макеты оружия для Киева

Британское издание The Times сообщает, что Лондон вместо реального вооружения отправляет на Украину макеты танков и систем ПВО. Делается это для того, чтобы Россия тратила боезапас на ложные цели. Полковник морской пехоты Олли Тодд утверждает, что Великобритания вместе с пятью настоящими танками посылает до 30 макетов.

— Ложные цели — крайне необходимый элемент современной войны, — заявила замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко, добавив, что Россия тоже использует макеты, в том числе беспилотников, на которые украинская система ПВО вынуждена тратить дефицитные ракеты ПВО.

Интересно, что если раньше для создания ложных целей использовались надувные макеты, то сейчас британцы печатают на 3D-принтере, и обманки получаются более реалистичными.

Авторы Даниил Черных