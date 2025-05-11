Новости СВО. Армия России вошла в Новосергеевку, ВСУ нарушают перемирие, Зеленский выдвигает условия РФ, 11 мая ВС РФ продвигаются у Константиновки, Украина не прекращает боевые действия и требует от России новое перемирие, Венгрию снова втягивают в украинский кризис — дайджест Life.ru 10 мая, 21:07 ВС РФ уничтожают подразделения ВСУ на Запорожском направлении. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Курская область, 11 мая

В Министерстве обороны сообщили, что ВСУ не оставляют попыток прорваться через государственную границу. Известно, что противник пытается войти в Тёткино. Здесь атаки успешно отражаются. Новым направлением для удара Киев выбрал небольшое приграничное село Заря. Наступление начиналось из соседней Бессаловки. Всего Украина нарушала перемирие, начавшееся по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, более 9 тысяч раз.

136 бригада и спецназ «Анвар» взяли штурмом опорники ВСУ, наступая в приграничье до перемирия. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Донецкая Народная Республика, 11 мая

В Донецкой Народной Республике российские войска продолжают бои в ответ на украинские действия. Военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что появилось Краматорское направление.

— Пришло время вспомнить о Краматорске. Дело в том, что в последнюю неделю наши части активничали северо-западнее Григорьевки и заняли там несколько позиций. А ещё, пользуясь появившейся «зелёнкой», сумели полностью занять карьер севернее Часова Яра. Что позволяет говорить о формировании нового направления, — объяснил он.

Карта СВО на 11 мая 2025 года. ВС РФ вошли в Новосергеевку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

На Покровском (Красноармейском) направлении Армия России вошла в Новосергеевку. От этого населённого пункта около 10 километров до Новопавловки — села в Днепропетровской области.

В ВСУ утверждают, что Россия сменила тактику на Константиновском направлении, наступая здесь не от Дзержинска (Торецка), а с запада. Российских штурмовиков уже заметили в Яблоновке, они продвигаются по линии от Александрополя до Новооленовки. По словам неназванного офицера ВСУ, ситуация у Киева на этом участке неутешительная, а ВС России успешно ведут битву за Константиновку.

Ультиматум России по переговорам

Владимир Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу о готовности вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По данным Axios, главарь киевского режима выдвинул условие для того, чтобы диалог начался. Он требует 30-дневного перемирия. Такой пункт есть и в мирном плане, разработанном представителями Европы, США и Украины. Его планируют в ближайшее время передать в Москву. Всего в нём содержится 22 пункта. В это же время европейские страны предъявляют ультиматум России.

Глава киевского режима по-прежнему требует перемирия на своих условиях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

— Пока Россия не согласится на длительное прекращение огня, мы будем усиливать давление на военную машину Кремля. Вместе с США мы призываем Москву согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное перемирие, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и прочном мире, — заявили европейские чиновники.

Учитывая, как соблюдались перемирия, введённые ранее, ожидать, что Украина перестанет стрелять, не стоит. Понимают это и в российском руководстве. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на требования ЕС и США.

— Либо перемирие для передышки бандеровских орд, либо новые санкции. Думаете, это умно, а? — написал Дмитрий Медведев.

Обострение между Венгрией и Украиной

После задержания якобы венгерских разведчиков на Украине, Будапешт нашёл и у себя шпионов. В столице Венгрии задержали украинца.

Венгерский парламент. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Linda Knoll

— В отношении него Национальное управление иностранной полиции распорядилось запретить въезд и проживание из-за шпионажа. Мужчину незамедлительно депортировали с территории Венгрии, учитывая, что его деятельность угрожала суверенитету нашей страны, — говорится в заявлении.

Мужчина прикрывался дипломатическим статусом, которого, как выяснили венгерские спецслужбы, у него не было. Представитель парламента Венгрии Золтан Ковач считает, что Украина покушается на суверенитет его страны из-за отказа предоставить оружие.

Интересно, что обострение отношений происходит в тот момент, когда обсуждается мир. Венгрия в конфликте на Украине ничего не получила, хотя интерес в Закарпатской области у неё есть, и это неоднократно выносилось на международное обсуждение.

Авторы Даниил Черных