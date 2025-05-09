Новости СВО. Освобождено Троицкое, Киев не соблюдает условия перемирия, ратифицировано соглашение между США и Украиной, 9 мая ВСУ игнорируют перемирие, Верховная рада единогласно поддержала сдачу Украины, японский профессор узнал рейтинг Владимира Зеленского — дайджест Life.ru. 8 мая, 21:07 Армия России уничтожает пехоту ВСУ на северо-западной окраине Богатыря. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Как Украина срывает перемирие

Несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие, ВСУ не прекращают обстрелы. Армия России, согласно приказу Верховного главнокомандующего, отражает попытки Киева воспользоваться режимом тишины в своих целях. Министерство обороны заявляет о как минимум четырёхстах нарушениях.

— Если в течение этих суток произойдёт демонстративное нарушение, особенно удар по знаковым объектам, — это станет формальным основанием для пересмотра любых ограничений по глубине и характеру ответных действий, — предполагают авторы канала «Военная хроника».

Донецкая Народная Республика, 9 мая

Российское оборонное ведомство подтвердило, что до начала перемирия наши войска заняли Троицкое. Этот населённый пункт находится на Красноармейском (Покровском) направлении. От него всего три километра до границы с Днепропетровской областью. Военный корреспондент Александр Коц считает, из Троицкого логичным будет наступление на запад с целью перерезать трассу Т-0428. Она проходит от Новопавловки до уже освобождённого Курахова.

Карта СВО на 9 мая 2025. ВС РФ до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

В ДНР на некоторых участках перемирие всё-таки соблюдается. Канал «Дневник десантника» утверждает, что в Часове Яре тихо, а вот в районе Ямполовка-Торское работают дроны. На Константиновском направлении ВСУ отказываются временно прекратить боевые действия.

— Мы ведём разведку и видим, как они бьют 120-мм миномётом по населённому пункту Тарасовка и по Новооленовке тоже, — рассказал военнослужащий 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Курская область, 9 мая

В Курской области перемирие тоже не соблюдается. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает о боях в Глушковском районе. ВСУ пытаются зайти на улицу Чапаева в Тёткино. Враг формирует группы на приграничной территории Сумской области. Отряды ВСУ выбивают бойцы ВДВ.

— Противник совершает накат за накатом, чередуя разные направления и постоянно обрабатывая наши позиции ударами артиллерии и дронов, — пишет Подоляка, добавляя, что атаки ВСУ отбивать удаётся.

В первое утро перемирия вэсэушники колонной попытались наступить на Новый Путь, но их уничтожили. Наши бойцы ожидают, что враг будет пытаться ворваться на территорию России на мотоциклах и квадроциклах.

Беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» поражены склады с боеприпасами 142-й ОМБр и 117-й ОТМБр ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Сколько украинцев верят Зеленскому

Профессор факультета социологии Университета Ямато и журналист Сасаки Масааки посетил Украину, пообщался с местными жителями и, похоже, узнал неприятную правду про Владимира Зеленского. Оказалось, что поддержка у главы киевского режима ниже нуля.

— Рейтинг одобрения Зеленского сейчас вовсе не положительный. Он отрицательный и равен где-то минус 100%. Глава нашего государства — отъявленный лжец, который не выполняет никаких обещаний. Он лгал военным. Его окружают коррумпированные люди. Я хочу, чтобы он как можно скорее ушёл в отставку, — это чаще всего говорили японцу жители Украины.

Зеленскому также вспоминают, как он уверял жителей страны не эвакуироваться, так как боевых действий не будет. Вместе с обычными украинцами недоверие растёт в политических кругах. Один из собеседников японского гостя заявил, что некоторые надеются на предшественника Зеленского. По одному из сценариев, Пётр Порошенко* должен будет занять место премьер-министра, а бывший главком ВСУ Валерий Залужный сядет в президентское кресло.

Вместе с правдой о Зеленском он узнал и о настроениях украинцев. Масааки пришёл к выводу, что украинцы хотят мира.

Российский военный в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Верховная рада сдала Украину

338 депутатов Верховной рады проголосовали за ратификацию договора о полезных ископаемых между Украиной и США, фактически продав страну колонизаторам.

— Цель ратификации в Раде аморального и антиконституционного договора о минералах — не только выслужиться перед США и попытаться конвертировать ситуацию в продолжение войны. Проведя это голосование, Зеленский в очередной раз возьмёт всех депутатов в подельники, — заявил нардеп Александр Дубинский, посаженный киевским режимом в СИЗО.

Он добавил, что для страны, у которой нет перспективы, это нормальная ситуация. Странность голосования и в том, что ряд депутатов выступали против документа. Но Зеленскому хватило голосов, чтобы протащить бессрочное соглашение, которое кроме как государственной изменой называть нельзя. Кстати, ещё в 2022 году Зеленский сам ужесточил наказание за государственную измену вплоть до пожизненного.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов в России

Авторы Даниил Черных