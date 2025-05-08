Новости СВО. Освобождено Липовое, раскрыта тактика ВСУ в провалившейся атаке на Тёткино, как Россия ответит на рой БПЛА, 8 мая Российские войска наступают на Красный Лиман, в Курской области остановили попытку прорыва боевиков ВСУ, в США призвали покончить с Зеленским — дайджест Life.ru 7 мая, 21:07 Уничтожение подразделений ВСУ на Времевском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Донецкая Народная Республика, 8 мая

В северной части Донецкой Народной Республики освобождено Липовое. Заявляется, что в этом населённом пункте уже нет домов. Военный корреспондент Александр Коц утверждает, что отсюда можно вести наступление на Красный Лиман и в сторону Оскольского водохранилища с дальнейшим выходом в Харьковскую область.

Карта СВО на 8 мая 2025. ВС РФ освободили Липовое в ДНР. Фото © Telegram / divgen

Военный блогер Юрий Подоляка, ссылаясь на слова украинских пропагандистов, отмечает, что на этом участке фронта у ВСУ нарастает кризис обороны.

— Командование ВСУ допустило ряд просчётов, что вылилось в фактический разгром в районе н.п. Новое 66-й механизированной бригады противника. Фронт, который сейчас пытаются удержать присылкой партий бусифицированного и необученного «мяса», — пишет Подоляка.

Расчёт ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» ударил по позициям ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

На Константиновском направлении наши штурмовики ведут бои в Александрополе и Новой Полтавке. Флаг России поднят в Новооленовке. ВС РФ здесь зачищают северные окраины этого населённого пункта. Стоит отметить, что село находится вблизи трассы, соединяющей Константиновку и Красноармейск (Покровск). Таким образом, российские войска близки к тому, чтобы перерезать ещё один путь ВСУ.

Курская область, 8 мая

Боевики ВСУ до сих пор пытаются войти на территорию Курской области. Для наступления на Тёткино вэсэушники массово пересели на квадроциклы. Под дымовой завесой они пытались закрепиться на бывшем международном пункте пропуска.

Карта СВО на 8 мая 2025. В районе Тёткино противник продолжает безуспешно прорываться со стороны Искрисковщины и Рыжевки. Фото © Telegram / divgen

Канал «Архангел спецназа» раскрыл тактику ВСУ. Сначала идут инженерные машины, которые должны разминировать территорию и раздвинуть «зубы дракона», а дальше в бой пускают бронетранспортёры и боевые машины пехоты. Такие манёвры заканчиваются для Киева печально.

— Украинскому командованию плевать на потери, поэтому следует ожидать новых атак. Сейчас они пытаются бить в одно и то же место в надежде на успех, и пока предпосылок к изменению районов удара нет, — отмечают авторы канала.

В районе Нового пути попытка наступления ВСУ захлебнулась, уничтожено большое количество вражеской техники.

Могут ли Россия и США стать союзниками

Полковник армии США Дуглас Макгрегор считает, что чем дальше Украина откладывает переговоры, тем больше территории она потеряет. По его словам, киевский режим не способен меняться и его нужно не поддерживать, а уничтожить. При этом с Россией требуется договариваться.

— Россия — потенциальный друг и союзник, если мы готовы развивать эти отношения, а они могли бы помочь нам на Ближнем Востоке, в Азии и других регионах, где у нас есть свои интересы, — заявил Макгрегор.

Удар возмездия после Дня Победы

Украина продолжает массовые налёты БПЛА на территорию России в преддверии празднования 80-й годовщины Дня Победы. Только за одни сутки силы ПВО сбили больше 500 беспилотных аппаратов, пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два снаряда HIMARS. Выходки Киева помешали президенту Сербии Александру Вучичу долететь до Москвы прямым рейсом. Ему пришлось сделать вынужденную посадку в Баку.

Авторы канала «Военная хроника» считают, что из-за провокаций Зеленского украинская столица может опять стать легитимной целью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перемирие на День Победы будет и никаких новых указаний нет. Возможно, что Россия ответит на удары после окончания режима тишины. К тому же Москва не слышала от Киева каких-либо заявлений о желании установить демилитаризованную зону вдоль фронта.

— Украина — террористическое государство и действует в соответствии со своим статусом. Терроризм — это болезнь, а болезнь лечится. Для лечения нужно срочно вызывать «доктора Орешника», — сказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Стоит также помнить, что указ Владимира Путина о перемирии включает пункт об ответе на действия ВСУ.

Авторы Даниил Черных