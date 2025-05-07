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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 мая, 12:02

Армия России освободила Липовое в ДНР

Российские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Российские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

В Министерстве обороны России проинформировали об освобождении населённого пункта Липовое российскими военнослужащими на территории Донецкой Народной Республики.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Липовое Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.

Армия России освободила четыре населённых пункта за неделю
Армия России освободила четыре населённых пункта за неделю

Ранее стало известно, что российские войска установили контроль над селом Лысовка в ДНР. Уточняется, что населённый пункт был полностью освобожден от противника силами подразделений группировки «Центр», действовавших стремительно и уверенно.

Ольга Сливченко
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