Армия России освободила Липовое в ДНР
Российские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio
В Министерстве обороны России проинформировали об освобождении населённого пункта Липовое российскими военнослужащими на территории Донецкой Народной Республики.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Липовое Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.
Ранее стало известно, что российские войска установили контроль над селом Лысовка в ДНР. Уточняется, что населённый пункт был полностью освобожден от противника силами подразделений группировки «Центр», действовавших стремительно и уверенно.