В Министерстве обороны России проинформировали об освобождении населённого пункта Липовое российскими военнослужащими на территории Донецкой Народной Республики.

« Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Липовое Донецкой Народной Республики », — сообщили в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что российские войска установили контроль над селом Лысовка в ДНР. Уточняется, что населённый пункт был полностью освобожден от противника силами подразделений группировки «Центр», действовавших стремительно и уверенно.