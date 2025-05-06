Российские войска освободили Лысовку в ДНР

Силы РФ установили контроль над селом Лысовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, благодаря стремительным и уверенным действиям подразделений группировки «Центр» Лысовка была полностью освобождена от противника.