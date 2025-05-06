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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 мая, 09:37

Российские войска освободили Лысовку в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Силы РФ установили контроль над селом Лысовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, благодаря стремительным и уверенным действиям подразделений группировки «Центр» Лысовка была полностью освобождена от противника.

Тем временем подразделения группировки «Север» завершили разгром украинских формирований в Курской области, освободив посёлок Горналь — последний, остававшийся под контролем ВСУ. В то же время группировка «Запад» благодаря смелым и решительным действиям вернула под контроль России сёла Каменка и Дорошовка в Харьковской области, а также посёлок Новое в ДНР.

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Оксана Попова
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