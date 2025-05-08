ВСУ не прекращают огонь, несмотря на объявленное Россией перемирие
Минобороны: ВСУ не прекратили ведение боевых действий, несмотря на перемирие
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Несмотря на объявленное российской стороной майское перемирие, ВСУ продолжили боевые действия. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск», — говорится в публикации.
Согласно информации ведомства, ВСУ дважды пытались пересечь российскую границу в Курской области, а также совершили нападение вблизи Дзержинска, расположенного в ДНР. В министерстве также отметили, что украинские подразделения произвели 173 обстрела вдоль всей линии фронта. Всего было зарегистрировано 488 случаев нарушения режима прекращения огня.
Напомним, что предложение о трёхдневном прекращении огня, выдвинутое в связи с празднованием Дня Победы, началось 8 мая в полночь и должно завершиться 11 мая в то же время. Инициатива президента России Владимира Путина о приостановке боевых действий на период празднования 80-летия Победы, была отклонена украинской стороной. Более того, от руководства в Киеве прозвучали угрозы в адрес мировых лидеров, планирующих посетить парад на Красной площади.