ВСУ не прекращают огонь, несмотря на объявленное Россией перемирие

Напомним, что предложение о трёхдневном прекращении огня, выдвинутое в связи с празднованием Дня Победы, началось 8 мая в полночь и должно завершиться 11 мая в то же время. Инициатива президента России Владимира Путина о приостановке боевых действий на период празднования 80-летия Победы, была отклонена украинской стороной. Более того, от руководства в Киеве прозвучали угрозы в адрес мировых лидеров, планирующих посетить парад на Красной площади.