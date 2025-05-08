Договор Украины и США о недрах ратифицировали в Верховной раде
Верховная рада единогласно проголосовала за ратификацию договора о недрах с США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka
Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с США о природных ресурсах. За принятие договора проголосовали все 338 депутатов. Воздержавшихся или проголосовавших против не было.
Напомним, американская и украинская стороны заключили соглашение о разработке природных ресурсов на территории Украины. Документ охватывает добычу различных полезных ископаемых и минералов, включая нефть, природный газ, алюминий и другие ресурсы. Сам Трамп рассчитывает получить от сделки более 350 млрд долларов. Ряд западных экспертов уже охарактеризовали это соглашение как «худшую сделку» в истории США.