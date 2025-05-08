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8 мая, 11:45

Договор Украины и США о недрах ратифицировали в Верховной раде

Верховная рада единогласно проголосовала за ратификацию договора о недрах с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с США о природных ресурсах. За принятие договора проголосовали все 338 депутатов. Воздержавшихся или проголосовавших против не было.

Напомним, американская и украинская стороны заключили соглашение о разработке природных ресурсов на территории Украины. Документ охватывает добычу различных полезных ископаемых и минералов, включая нефть, природный газ, алюминий и другие ресурсы. Сам Трамп рассчитывает получить от сделки более 350 млрд долларов. Ряд западных экспертов уже охарактеризовали это соглашение как «худшую сделку» в истории США.

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Полина Никифорова
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