Киевская власть, подписав с США соглашение о природных ресурсах, продала Украину. При этом, украинскому народу не разглашают подробности сделки. Власть тешит себя мыслью, что у них есть ещё немного времени, чтобы удержаться на прибыльных должностях. Об этом заявил бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко в интервью журналисту Александру Шелесту*.