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2 мая, 14:38

«Сдали Украину»: Договор Зеленского и США о природных ресурсах вновь раскритиковали

Дипломат Телиженко: Киевская власть продала Украину, заключив сделку с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Киевская власть, подписав с США соглашение о природных ресурсах, продала Украину. При этом, украинскому народу не разглашают подробности сделки. Власть тешит себя мыслью, что у них есть ещё немного времени, чтобы удержаться на прибыльных должностях. Об этом заявил бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко в интервью журналисту Александру Шелесту*.

«Подписали, сдали Украину — её ресурсы, недра и всё, что можно было», — сказал Телиженко.

Напомним, американская и украинская стороны заключили соглашение о разработке природных ресурсов на территории Украины. Документ охватывает добычу различных полезных ископаемых и минералов, включая нефть, природный газ, алюминий и другие ресурсы. Сам Трамп рассчитывает получить от сделки более 350 млрд долларов. Ряд западных экспертов уже охарактеризовали это соглашение как «худшую сделку» в истории США.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Полина Никифорова
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