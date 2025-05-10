Лицом на асфальт: Опубликовано видео жёсткого задержания украинского шпиона в Венгрии

В Венгрии спецслужбы задержали в центре Будапешта сотрудника украинской разведки, который работал под дипломатическим прикрытием. Шпиона уже выслали из страны. Об этом сообщило венгерское правительство и показало видео операции по поимке украинца работниками Контртеррористического управления.

Задержание Украинского шпиона в Венгрии. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kormanyzat

«Арестован гражданин Украины в центре Будапешта. В отношении него Национальное управление иностранной полиции распорядилось запретить въезд и проживание из-за шпионажа. Мужчину незамедлительно депортировали с территории Венгрии, учитывая, что его деятельность угрожала суверенитету нашей страны», — сказано в заявлении.

На видео венгерские силовики останавливают проезжающий автомобиль, вытаскивают из него мужчину, укладывают лицом на асфальт, заковывают в наручники и уводят в служебное авто. Личность украинского шпиона не разглашается.