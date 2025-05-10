Правительство Венгрии на фоне роста напряжённости в отношениях с Украиной намерено защитить свою страну от возможных внешних угроз. Представитель венгерского парламента Золтан Ковач раскритиковал киевский режим, обвинив его в скоординированных атаках на суверенитет Будапешта и попытках шпионажа.

«Мы будем защищать Венгрию от скоординированных атак партии «Тиса» и украинской секретной службы», – заявил Ковач в своем аккаунте в соцсети Х.

Он подчеркнул, что Будапешт не позволит внешним игрокам вмешиваться в национальные дела и будет выявлять любые попытки оспорить его независимость.

По словам представителя венгерского правительства, Украина мстит Венгрии за отказ поставлять оружие Киеву и сопротивление давлению со стороны Запада на расширение участия в военном конфликте. Власти Венгрии уверены, что Киев пытается дестабилизировать ситуацию в стране с помощью внутринациональных сил и разведслужб.