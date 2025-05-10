«Будем защищаться»: Власти Венгрии обвинили Киев в попытке подорвать суверенитет страны
Ковач: Украина атаками на суверенитет Венгрии мстит ей за отказ в оружии
Будапешт. Обложка © freepik / wirestock
Правительство Венгрии на фоне роста напряжённости в отношениях с Украиной намерено защитить свою страну от возможных внешних угроз. Представитель венгерского парламента Золтан Ковач раскритиковал киевский режим, обвинив его в скоординированных атаках на суверенитет Будапешта и попытках шпионажа.
«Мы будем защищать Венгрию от скоординированных атак партии «Тиса» и украинской секретной службы», – заявил Ковач в своем аккаунте в соцсети Х.
Он подчеркнул, что Будапешт не позволит внешним игрокам вмешиваться в национальные дела и будет выявлять любые попытки оспорить его независимость.
По словам представителя венгерского правительства, Украина мстит Венгрии за отказ поставлять оружие Киеву и сопротивление давлению со стороны Запада на расширение участия в военном конфликте. Власти Венгрии уверены, что Киев пытается дестабилизировать ситуацию в стране с помощью внутринациональных сил и разведслужб.
Ранее Служба безопасности заявила, что задержала двух экс-военных ВСУ, которые работали на венгерскую разведку. В ответ Будапешт объявил о высылке двух украинских дипломатов по обвинению в шпионаже.