Венграм нельзя угрожать: Орбан объяснил, почему пошёл на открытый конфликт с Зеленским
Орбан заявил, что пошёл на конфликт с Зеленским из-за его угроз в адрес Венгрии
Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, paparazzza
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что был вынужден перейти к открытому противостоянию с Владимиром Зеленским после того, как расценил его высказывания как прямую угрозу своей стране. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте, подчеркнув, что Будапешт самостоятельно определяет свою позицию по вопросу вступления Украины в ЕС.
По словам Орбана, он долгое время избегал публичных конфликтов с лидером киевского режима, стараясь сохранить рабочие отношения между странами. Однако недовольство Зеленского в адрес венгерского референдума по вопросу евроинтеграции Украины вынудили его изменить тактику.
«В международной политике это может быть истолковано только как серьёзная угроза, а венграм нельзя угрожать, и мы не можем мириться с такими угрозами. <...> Агенты Брюсселя — друзья Зеленского. Но мы ясно дадим понять: ни Киев, ни ЕС не диктуют нам, как использовать свои права», — сказал венгерский премьер.
Он добавил, что готов к возможным последствиям открытого конфликта, но обязан был чётко обозначить позицию Венгрии. Орбан также заявил, что Зеленский координирует свои действия с Брюсселем, рассчитывая на вступление Украины в ЕС к 2030 году. Кроме того, глава киевского режима, по мнению венгерского лидера, надеется на приход к власти в Венгрии прокиевских сил.
Ранее, 4 мая, он заявил, что решение венгерского народа по украинскому вопросу не зависит ни от Киева, ни от европейских чиновников. Референдум по этой теме продлится до конца мая, и его итоги станут основой для переговоров с ЕС. Правительство Венгрии считает, что ускоренная интеграция Украины нанесёт ущерб экономике ЕС и повысит риски конфликта с Россией.
Напомним, ранее Владимир Зеленский выступил с критикой Виктора Орбана из-за референдума с опросом граждан Венгрии насчёт ускоренной процедуры вступления Украины в Евросоюз. Он заявил, что венгерский лидер делает «опасные вещи» для будущего ЕС и создаёт угрозу для единства содружества. На эти претензии ответил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, посоветовавший экс-юмористу смирится с тем, что у венгров есть право высказать свою позицию по поводу экспресс-принятия Незалежной в ЕС.