Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что был вынужден перейти к открытому противостоянию с Владимиром Зеленским после того, как расценил его высказывания как прямую угрозу своей стране. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте, подчеркнув, что Будапешт самостоятельно определяет свою позицию по вопросу вступления Украины в ЕС.

По словам Орбана, он долгое время избегал публичных конфликтов с лидером киевского режима, стараясь сохранить рабочие отношения между странами. Однако недовольство Зеленского в адрес венгерского референдума по вопросу евроинтеграции Украины вынудили его изменить тактику.

«В международной политике это может быть истолковано только как серьёзная угроза, а венграм нельзя угрожать, и мы не можем мириться с такими угрозами. <...> Агенты Брюсселя — друзья Зеленского. Но мы ясно дадим понять: ни Киев, ни ЕС не диктуют нам, как использовать свои права», — сказал венгерский премьер.

Он добавил, что готов к возможным последствиям открытого конфликта, но обязан был чётко обозначить позицию Венгрии. Орбан также заявил, что Зеленский координирует свои действия с Брюсселем, рассчитывая на вступление Украины в ЕС к 2030 году. Кроме того, глава киевского режима, по мнению венгерского лидера, надеется на приход к власти в Венгрии прокиевских сил.

Ранее, 4 мая, он заявил, что решение венгерского народа по украинскому вопросу не зависит ни от Киева, ни от европейских чиновников. Референдум по этой теме продлится до конца мая, и его итоги станут основой для переговоров с ЕС. Правительство Венгрии считает, что ускоренная интеграция Украины нанесёт ущерб экономике ЕС и повысит риски конфликта с Россией.