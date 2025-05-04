День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 22:56

Зеленский вновь раскритиковал Орбана и получил ответный панч от Сийярто

Зеленский обвинил Орбана в опасных заявлениях об Украине и ЕС

Владимир Зеленский. Обложка © Соцсети Владимира Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Соцсети Владимира Зеленского

Владимир Зеленский раскритиковал венгерского премьера Виктора Орбана за его высказывания о невозможности вступления Украины в Европейский союз.

«По его словам, Будапешт делает «очень опасные вещи» для будущего ЕС и ставит под угрозу единство европейских стран», — пишет украинское издание «Страна».

Зеленский подчеркнул, что Украина активно информирует своих партнеров о действиях Будапешта. Главарь киевского режима также заявил, что, по данным опросов, 70 процентов украинцев поддерживают идею вступления в ЕС, и их мнение нельзя игнорировать. Экс-комик связал слова Орбана с приближающимися выборами в Венгрии, намекнув на политические мотивы таких заявлений.

Ответной реакции венгерских властей не пришлось долго ждать. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Зеленского смириться с тем, что венгры имеют право высказывать своё мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС.

«Факт остаётся фактом: Украина хочет присоединиться к объединению, членами которого являемся мы, а не наоборот. Поэтому Киев должен выбрать соответствующий тон», – заявил министр.

«Он спутал роли»: Дерзкое поведение Зеленского на саммите ЕС возмутило европейскую державу
«Он спутал роли»: Дерзкое поведение Зеленского на саммите ЕС возмутило европейскую державу

Это не первая перепалка главы Незалежной с венгерскими властями. В прошлый раз Зеленский нахамил Орбану в ответ на предложение о рождественском перемирии. Премьер Венгрии отреагировал на оскорбления главы киевского режима спокойно, указав, что в военное время лидеры государств не имеют права поддаваться на провокации.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Венгрия
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Виктор Орбан
  • Петер Сийярто
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar