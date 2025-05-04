Владимир Зеленский раскритиковал венгерского премьера Виктора Орбана за его высказывания о невозможности вступления Украины в Европейский союз.

«По его словам, Будапешт делает «очень опасные вещи» для будущего ЕС и ставит под угрозу единство европейских стран», — пишет украинское издание «Страна».

Зеленский подчеркнул, что Украина активно информирует своих партнеров о действиях Будапешта. Главарь киевского режима также заявил, что, по данным опросов, 70 процентов украинцев поддерживают идею вступления в ЕС, и их мнение нельзя игнорировать. Экс-комик связал слова Орбана с приближающимися выборами в Венгрии, намекнув на политические мотивы таких заявлений.

Ответной реакции венгерских властей не пришлось долго ждать. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Зеленского смириться с тем, что венгры имеют право высказывать своё мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС.

«Факт остаётся фактом: Украина хочет присоединиться к объединению, членами которого являемся мы, а не наоборот. Поэтому Киев должен выбрать соответствующий тон», – заявил министр.