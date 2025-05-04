Потрясённый произволом в Германии Орбан пообещал поддержку главе АдГ
Орбан заявил, что глава АдГ Вайдель может рассчитывать на поддержку Венгрии
Виктор Орбан, Алиса Вайдель. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK, ТАСС / Zuma / Bernd Elmenthaler
Глава венгерского правительства Виктор Орбан на фоне признания немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской на всей территории ФРГ заявил, что глава АдГ Алиса Вайдель получит поддержку Будапешта. Об этом премьер-министр написал на личной странице в соцсети X.
«Что, чёрт возьми, происходит в Германии? Алиса Вайдель, вы можете рассчитывать на нас», — говорится в его посте.
Напомним, ведомство по охране конституции (контрразвездка) Германии признало АдГ правоэкстремистской партией на всей территории страны. Вывод объясняется тем, что организация якобы считает, будто человеческая жизнь не имеет ценности, а также пропагандирует экстремистскую идеологию. Глава СДПГ прокомментировал ситуацию, сказав, что будущее Правительство ФРГ может рассмотреть возможность запрета партии. Юристы АдГ уже составили предупредительное письмо в ведомство по охране конституции с требованием отменить решение. Если их запрос не удовлетворят, партия будет отстаивать свои интересы в суде.