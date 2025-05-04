Потрясённый произволом в Германии Орбан пообещал поддержку главе АдГ

Глава венгерского правительства Виктор Орбан на фоне признания немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской на всей территории ФРГ заявил, что глава АдГ Алиса Вайдель получит поддержку Будапешта. Об этом премьер-министр написал на личной странице в соцсети X.