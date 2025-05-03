АдГ наносит ответный удар: Правая партия ФРГ грозит судом контрразведке
Bild: Адвокаты АдГ пригрозили судебным иском контрразведке Германии
Логоптип «Альтернативы для Германии». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Юристы фирмы Höcker, представляющей правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), составили предупредительное письмо и направили его ведомству по охране конституции (контрравездке) ФРГ. Если служба до понедельника не отзовёт решение о признании партии правоэкстремистской на всей территории страны, АдГ может обратиться в суд за защитой своих интересов. Об этом сообщает Bild со ссылкой на юридический документ из 48 страниц, где действия ведомства названы «несомненно незаконными».
«Мы должны попросить вас от имени нашего клиента прекратить описанные выше действия (и воздерживаться от них в будущем), удалить соответствующие сообщения и вместо этого опубликовать соответствующие сообщения с исправлениями», — приводит текст письма издание.
В документе установлен срок до утра (09:00 по Москве) 5 мая текущего года. В случае невыполнения всех требований юристы рекомендуют руководству АдГ подать судебный иск.
Напомним, германская контрразведка объявила АдГ правоэкстремистской партией на всей территории страны. В заявлении ведомства говорится, что партия якобы отрицает ценность человеческой жизни и занимается пропагандой экстремистских идей. Глава СДПГ Ларс Клинбайль прокомментировал решение, заявив что будущее правительство Германии должно проанализировать выводы контрразведки.
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набирает популярность. Она обогнала по соцопросам блок ХДС/ХСС, победивший на внеочередных выборах. При этом члены фракции неоднократно выступали против антироссийской политики Берлина.