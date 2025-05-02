Маск заявил о радикальной атаке на демократию в ФРГ из-за возможного запрета АдГ

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выступил с резкой критикой в адрес немецких властей, комментируя ситуацию вокруг правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В соцсети X он назвал потенциальный запрет политсилы, которую он ранее открыто поддерживал, атакой на демократию.

Поводом для заявления стала пятничная инициатива немецкого ведомства по охране Конституции ФРГ, официально признавшего АдГ экстремистской организацией. Новый статус открывает спецслужбам дополнительные полномочия по наблюдению за деятельностью партии и может стать юридическим основанием для последующего запрета.

«Запрет центристской АдГ, самой популярной партии Германии, стал бы радикальной атакой на демократию», — написал Маск, комментируя соответствующую новость.

Ранее сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель тоже осудили решение властей, назвав его прямым ударом по демократическим институтам Германии.