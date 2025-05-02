Будущее правительство Германии рассмотрит запрет признанной экстремистской АдГ
Лидер СДПГ Клингбайль: Новое правительство ФРГ изучит возможность запрета АдГ
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По мнению лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларса Клингбайля, новое правительство должно провести анализ выводов Федерального ведомства по охране конституции, которое присвоило «Альтернативе для Германии» (АдГ) статус правоэкстремистской организации. Об этом сообщает Bild.
«Как те, кто принимает политические решения, теперь мы также несём ответственность за защиту нашей демократии от её врагов, и поэтому мы должны очень быстро принять решения в новом правительстве, в коалиции, что из этого следует. То, что сегодня ведомство по охране конституции написало нам чёрным по белому, не должно остаться без последствий», — заявил Клингбайль.
Напомним, что ведомство по охране конституции объявило АдГ правоэкстремистской партией на всей территории Германии. В заявлении подчёркивается, что партия якобы пропагандирует экстремистские идеи и в своих заявлениях отрицает ценность человеческой жизни.