Будущее правительство Германии рассмотрит запрет признанной экстремистской АдГ

«Как те, кто принимает политические решения, теперь мы также несём ответственность за защиту нашей демократии от её врагов, и поэтому мы должны очень быстро принять решения в новом правительстве, в коалиции, что из этого следует. То, что сегодня ведомство по охране конституции написало нам чёрным по белому, не должно остаться без последствий», — заявил Клингбайль.