Самую популярную партию в ФРГ «Альтернатива для Германии» официально признали угрозой демократии. По мнению зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, правящие в Германии Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия считают экстремистами тех, кто имеет более высокий рейтинг.

«Теперь АдГ признана экстремистской организацией, угрожающей демократии. Это сильное заявление, которое можно использовать против парламентской партии. ХДС/ХСС, СДПГ и другие обычные германские партии признают экстремистами тех, у кого выше рейтинг», — написал Медведев на своей странице в соцсети X.