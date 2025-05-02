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2 мая, 12:24

Медведев объяснил, почему самую популярную партию ФРГ признали угрозой демократии

Медведев: В ФРГ считают экстремистами всех, у кого рейтинг выше правящих партий

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Самую популярную партию в ФРГ «Альтернатива для Германии» официально признали угрозой демократии. По мнению зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, правящие в Германии Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия считают экстремистами тех, кто имеет более высокий рейтинг.

«Теперь АдГ признана экстремистской организацией, угрожающей демократии. Это сильное заявление, которое можно использовать против парламентской партии. ХДС/ХСС, СДПГ и другие обычные германские партии признают экстремистами тех, у кого выше рейтинг», написал Медведев на своей странице в соцсети X.

Напомним, что федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (контрразведка ФРГ) классифицировала партию АдГ в качестве правоэкстремистской организации. В заявлении подчёркивается, что партия пропагандирует экстремистские идеи и в своих заявлениях отрицает ценность человеческой жизни.

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Полина Никифорова
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