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День Победы
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 мая, 11:14

ВСУ 9 318 раз нарушили режим прекращения огня в честь Дня Победы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

В зоне СВО зафиксировано 9 318 случаев несоблюдения условий перемирия со стороны украинских вооружённых формирований. В то же время, как подчёркивает Минобороны РФ, российские подразделения неукоснительно придерживаются установленного режима прекращения огня.

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы — с 00:00 часов 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях», — сообщили в оборонном ведомстве.

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Напомним, 8 мая началось трёхдневное перемирие, которое объявил лидер РФ России Владимир Путин в честь Дня Победы. Однако Киев не стал принимать режим тишины. В то же время ВС РФ продолжают соблюдать его, действуя зеркально.

Александра Мышляева
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