В зоне СВО зафиксировано 9 318 случаев несоблюдения условий перемирия со стороны украинских вооружённых формирований. В то же время, как подчёркивает Минобороны РФ, российские подразделения неукоснительно придерживаются установленного режима прекращения огня.

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы — с 00:00 часов 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях», — сообщили в оборонном ведомстве.