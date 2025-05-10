Уиткофф представит Путину «мирный план» США и Европы из 22 пунктов
NBC: Уиткофф привезёт в Москву мирный план США и Европы по Украине из 22 пунктов
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Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф планирует передать российскому лидеру Владимиру Путину пакет из 22 инициатив, направленных на деэскалацию конфликта на Украине. Сроки передачи «мирного плана» пока не разглашаются. Об этом сообщил телеканал NBC.
Этот список разработан представителями США, европейских стран и Киева. «Мирный план» включает в себя предложение о месячном прекращении огня и содержит пункт, учитывающий позицию Путина относительно нерасширения НАТО на восток. Документ предусматривает 30-дневное прекращение огня, пишет канал.
Ранее Трамп призвал Москву и Киев согласиться на 30-дневное перемирие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обсуждение подобной меря невозможно без учёта ряда нюансов. Он напомнил, что киевский режим постоянно нарушает договорённости. Макрон же сегодня сообщил о готовности ЕС ввести дополнительные ограничительные меры в отношении России, если Москва не согласится на предложенное Киевом перемирие на 30 дней. И всё это на фоне многократного нарушения режима прекращения огня в честь Дня Победы со стороны ВСУ.