Уиткофф представит Путину «мирный план» США и Европы из 22 пунктов

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф планирует передать российскому лидеру Владимиру Путину пакет из 22 инициатив, направленных на деэскалацию конфликта на Украине. Сроки передачи «мирного плана» пока не разглашаются. Об этом сообщил телеканал NBC.