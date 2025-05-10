В США рассказали, как Стив Уиткофф грубо нарушил протокол на встрече с Путиным
NBC: Уиткофф приехал в Москву на переговоры с Путиным без переводчика
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Нестандартная практика на высшем дипломатическом уровне: спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу на встречах с российским лидером Владимиром Путиным помогали российские переводчики. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Как утверждают собеседники телеканала, Уиткофф отошёл от давно установленного протокола. Он не взял с собой из Америки специалиста, говорящего по-русски. На всех трёх встречах спецпосланник полагался исключительно на российских переводчиков. При этом сам он, как отмечается, русским языком не владеет.
Кроме того, самолёт Уиткоффа якобы не был оборудован защищённой правительственной системой связи. Для конфиденциальных звонков он, как утверждается, использовал телефон в американском посольстве или имел при себе защищенный мобильный аппарат.
Кстати, Стив Уиткофф, прибыв в Кремль, был поражён величием этого здания. Он подчеркнул, что Кремлёвский дворец — это «впечатляющее место», находясь в котором он испытывал благоговение. Американского дипломата тепло встретили в России, а сама встреча прошла в дружеской атмосфере.