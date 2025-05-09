Уиткофф счёл решение конфликта на Украине невозможным без переговоров с Путиным

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф жёстко отреагировал на критику в адрес своих контактов с российским руководством. В интервью порталу Breitbart News он выступил в защиту подхода администрации Дональда Трампа к международным переговорам, назвав отказ от диалога с Владимиром Путиным бессмысленным.

«Сама идея, что мы не должны говорить с президентом России, абсурдна. Байден не общался с Путиным три с половиной года. По поручению президента Трампа я установил с ним контакт — ведь это ключевой участник конфликта. Если мы не разговариваем с ним, как вообще можно рассчитывать на решение?» — заявил Уиткофф.

Он также привёл пример с переговорами по освобождению израильских заложников из сектора Газа, отметив, что команда Трампа смогла добиться результатов там, где предыдущая администрация за 15 месяцев не достигла прогресса. Уиткофф раскритиковал устаревший, по его словам, подход Госдепа, назвав его «бюрократичным и неэффективным», и подчеркнул важность прямого диалога.

«Мои встречи с Путиным проходили без посредников — это оказалось эффективнее. Я мог передать всю информацию напрямую руководству», — добавил спецпосланник.