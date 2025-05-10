«Думаете, это умно?» Медведева вывел из себя ультиматум прибывших в Киев лидеров ЕС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание западной общественности на то, что съехавшиеся на встречу в Киев зарубежные политики явно не настроены обсуждать завершение украинского конфликта и продолжают бросать угрозы в адрес Москвы. Он также указал, куда должны отправиться подобные «мирные инициативы».

«Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсудить мир в Киеве. Вместо этого они выпаливают угрозы в адрес России. Либо перемирие для передышки бандеровских орд, либо новые санкции. Думаете, это умно, а? Засуньте эти мирные планы в свои пангендерные задницы!» — написал Медведев на английском языке в соцсети Х.