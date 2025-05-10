«Думаете, это умно?» Медведева вывел из себя ультиматум прибывших в Киев лидеров ЕС
Медведев: Лидеры ЕС в Киеве «выпаливают угрозы» в адрес РФ, а не говорят о мире
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание западной общественности на то, что съехавшиеся на встречу в Киев зарубежные политики явно не настроены обсуждать завершение украинского конфликта и продолжают бросать угрозы в адрес Москвы. Он также указал, куда должны отправиться подобные «мирные инициативы».
«Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсудить мир в Киеве. Вместо этого они выпаливают угрозы в адрес России. Либо перемирие для передышки бандеровских орд, либо новые санкции. Думаете, это умно, а? Засуньте эти мирные планы в свои пангендерные задницы!» — написал Медведев на английском языке в соцсети Х.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приехали на спецпоезде в Киев для проведения встречи так называемой коалиции желающих. На Украине поделились ожиданиями от визита лидеров ЕС. Так, украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что Киев очень ждёт обещаний Запада поставить очередные партии оружия. А Мерц выдвинул России ультиматум.