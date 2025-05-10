На Украине поделились ожиданиями от визита лидеров ЕС в Киев
Посол Макеев: В Киеве надеются, что Мерц пообещает оружие ВСУ
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Украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что рассчитывает на обещания дополнительных поставок вооружений для украинской армии во время предстоящего визита в Киев нового немецкого канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv.
«Я надеюсь», — сказал Макеев, отвечая на соответствующий вопрос о возможных поставках вооружений.
Напомним, сегодня главы нескольких европейских государств прибыли в Киев на специальном поезде для участия в переговорах в рамках коалиции поддержки Украины. В состав делегации вошли французский президент Эмманюэль Макрон, германский канцлер Фридрих Мерц, британский премьер-министр Кир Стармер и польский премьер Дональд Туск. По имеющейся информации, в ходе встречи лидеры стран-союзниц намерены разработать инициативу, предполагающую заключение 30-дневного режима прекращения огня.