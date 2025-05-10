На Украине поделились ожиданиями от визита лидеров ЕС в Киев

Украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что рассчитывает на обещания дополнительных поставок вооружений для украинской армии во время предстоящего визита в Киев нового немецкого канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv.

«Я надеюсь», — сказал Макеев, отвечая на соответствующий вопрос о возможных поставках вооружений.