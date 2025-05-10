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Регион
10 мая, 11:55

Украина объявила о готовности к перемирию в небе, море и на суше с 12-го мая

Сибига: Украина готова к 30-дневному перемирию на всех фронтах с 12-го мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SARYMSAKOV ANDREY

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SARYMSAKOV ANDREY

Киев готов объявить режим полного прекращения огня на всех фронтах с 12-го мая. Об этом объявил у себя на странице в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Инициатива предполагает безоговорочное перемирие продолжительностью не менее 30 дней. Потенциальной датой старта названо 12 мая. Предложение охватывает все сферы боевых действий: сушу, воздух и море, утверждает глава украинского МИД.

«Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, прочное прекращение огня и меры по укреплению доверия могут проложить путь к мирным переговорам», — написал министр.

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Москва готова пойти на перемирие, однако в Кремле говорят, что эта тема имеет множество острых углов, которые необходимо как-то обойти. К примеру, РФ настаивает, чтобы на время прекращения огня Украину прекратили снабжать оружием. Европейские лидеры требуют, чтобы Россия согласилась, угрожая ввести новые санкции, если этого не произойдёт.

Владимир Озеров
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