Украина объявила о готовности к перемирию в небе, море и на суше с 12-го мая
Сибига: Украина готова к 30-дневному перемирию на всех фронтах с 12-го мая
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SARYMSAKOV ANDREY
Киев готов объявить режим полного прекращения огня на всех фронтах с 12-го мая. Об этом объявил у себя на странице в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Инициатива предполагает безоговорочное перемирие продолжительностью не менее 30 дней. Потенциальной датой старта названо 12 мая. Предложение охватывает все сферы боевых действий: сушу, воздух и море, утверждает глава украинского МИД.
«Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, прочное прекращение огня и меры по укреплению доверия могут проложить путь к мирным переговорам», — написал министр.
Москва готова пойти на перемирие, однако в Кремле говорят, что эта тема имеет множество острых углов, которые необходимо как-то обойти. К примеру, РФ настаивает, чтобы на время прекращения огня Украину прекратили снабжать оружием. Европейские лидеры требуют, чтобы Россия согласилась, угрожая ввести новые санкции, если этого не произойдёт.