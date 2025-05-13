«Силами ракетных войск группировки было нанесено два удара управляемыми реактивными снарядами «Торнадо-С» по временным пунктам дислокации механизированной и штурмовой бригад ВСУ. В результате уничтожено более 80 боевиков и 10 единиц военной техники», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

Ранее Армия России нанесла удары по Харькову и Одессе в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Сейчас в Харькове в большом количестве собираются иностранные наёмники, им на подмогу идёт новая военная техника. В основном, они пробираются через леса, где по ним активно бьют российские бойцы.