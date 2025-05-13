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Регион
13 мая, 07:47

Ракетчики из группировки «Запад» уничтожили 80 бойцов ВСУ ударами «Торнадо-С»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Ракетные войска уничтожили около 80 боевиков ВСУ ударами из РСЗО «Торнадо-С», сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

«Силами ракетных войск группировки было нанесено два удара управляемыми реактивными снарядами «Торнадо-С» по временным пунктам дислокации механизированной и штурмовой бригад ВСУ. В результате уничтожено более 80 боевиков и 10 единиц военной техники», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

По словам Бигмы, расчёты ПВО также сбили 14 беспилотников самолётного типа, ликвидировали 11 миномётных расчётов и 38 пунктов управления дронами.

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Марина Фещенко
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