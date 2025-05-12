Армия России нанесла удары по Харькову и Одессе в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Сейчас в Харькове в большом количестве собираются иностранные наёмники, им на подмогу идёт новая военная техника. В основном, они пробираются через леса, где по ним активно бьют российские бойцы. Об этом сообщает сайт Mk.ru.

В районе Харькова видели подразделения ASBS Othago и European Security Academy из Польши, литовскую Rae LT, Iron Navy из Эстонии и британскую G4S. Кроме того, ВС РФ наносят удары по Киеву. Им удалось уничтожить там большие военные склады.