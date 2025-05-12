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Регион
12 мая, 12:01

Россия ударила по Харькову и Одессе в ответ на атаки в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Армия России нанесла удары по Харькову и Одессе в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Сейчас в Харькове в большом количестве собираются иностранные наёмники, им на подмогу идёт новая военная техника. В основном, они пробираются через леса, где по ним активно бьют российские бойцы. Об этом сообщает сайт Mk.ru.

В районе Харькова видели подразделения ASBS Othago и European Security Academy из Польши, литовскую Rae LT, Iron Navy из Эстонии и британскую G4S. Кроме того, ВС РФ наносят удары по Киеву. Им удалось уничтожить там большие военные склады.

Ранее Life.ru сообщал, что украинская армия хотела совершить контрнаступление в Дзержинске во время перемирия. Однако бойцы российской армии не дали им этого сделать. Они практически сразу уничтожили большую часть техники и пехоты.

СК показал видео с последствиями удара ВСУ по мирным объектам в курском Рыльске
СК показал видео с последствиями удара ВСУ по мирным объектам в курском Рыльске
Полина Никифорова
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