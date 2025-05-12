ВСУ во время перемирия хотели захватить Дзержинск, но их с позором разгромили
Mash на Донбассе: ВСУ во время перемирия устроили контрнаступление в Дзержинске
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Вооружённые силы Украины предприняли попытку контрнаступления во время перемирия в честь празднования Дня Победы. Им удалось прорваться в центр Дзержинска в Донецкой народной Республике (ДНР). Об этом сообщает «Mash на Донбассе».
ВСУ пытались устроить контрнаступление. Видео © Telegram/ Mash на Донбассе
Однако бойцы Российской Армии большую часть техники и пехоты уничтожили практически сразу. Остальная часть состава ВСУ успела прорваться в центр, но была ликвидирована российской артиллерией.
Ранее Life.ru сообщал, что во время перемирия дроны ВСУ стали чаще бить по гражданскому транспорту РФ. В основном, повреждения получили машины в Белгородской, Курской, Херсонской областях и ЛНР.