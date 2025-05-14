В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали 16 мирных жителей

В результате атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки в Белгородской области пострадали 16 мирных жителей, включая трёх сотрудников скорой помощи и четырёх бойцов «Орлана». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

По словам главы региона, в настоящее время в больницах находятся восемь человек, один из которых в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делают всё, чтобы спасти жизни.

Губернатор также сообщил о выделении Правительством РФ очередного транша в размере 1 млрд рублей для поддержки промышленных предприятий, пострадавших от обстрелов. Он отметил, что 200 миллионов уже распределили. Сейчас идёт распределение 350 миллионов рублей, которые будут направлены на льготные займы для предприятий под 6,5% годовых.