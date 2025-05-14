Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 23:31

В Белгородской области ВСУ второй раз за ночь атаковали транспорт

Гладков: ВСУ атаковали «газель» в селе Вознесеновка, пострадал водитель

Оператор БПЛА ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Оператор БПЛА ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Украинский беспилотник нанёс удар по «газели» в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. В результате атаки травмы получил водитель транспорта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Сама «газель» также получила повреждения.

«Пострадавшего с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Необходимая помощь оказывается», — написал он в своём телеграм-канале.

ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, начался пожар
ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, начался пожар

Ранее Гладков сообщил, что FPV-дрон Вооружённых сил Украины ударил по грузовому автомобилю с мирным жителем. Пострадавшего доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и баротравмой в тяжёлом состоянии. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar