В Белгородской области ВСУ второй раз за ночь атаковали транспорт

Украинский беспилотник нанёс удар по «газели» в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. В результате атаки травмы получил водитель транспорта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Сама «газель» также получила повреждения.

«Пострадавшего с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Необходимая помощь оказывается», — написал он в своём телеграм-канале.