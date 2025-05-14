В Белгородской области ВСУ второй раз за ночь атаковали транспорт
Гладков: ВСУ атаковали «газель» в селе Вознесеновка, пострадал водитель
Оператор БПЛА ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta
Украинский беспилотник нанёс удар по «газели» в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. В результате атаки травмы получил водитель транспорта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Сама «газель» также получила повреждения.
«Пострадавшего с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Необходимая помощь оказывается», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Гладков сообщил, что FPV-дрон Вооружённых сил Украины ударил по грузовому автомобилю с мирным жителем. Пострадавшего доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и баротравмой в тяжёлом состоянии. Ему оказывается вся необходимая помощь.