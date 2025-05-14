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Регион
13 мая, 22:18

В Белгородской области украинский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю с мирным жителем

Гладков: ВСУ ударили по грузовой машине в Белгородской области, ранен мужчина

В результате атаки дрона ВСУ ранен мирный житель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В результате атаки дрона ВСУ ранен мирный житель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона местный житель получил тяжёлые ранения. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«С открытой черепно-мозговой травмой и баротравмой в тяжёлом состоянии бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают использовать беспилотники против гражданских объектов и мирного населения на приграничной территории России. Власти региона регулярно фиксируют подобные инциденты и призывают жителей соблюдать меры безопасности.

«Не иди туда, там мина пошла!» Гладков показал видео атаки ВСУ на скорую помощь
«Не иди туда, там мина пошла!» Гладков показал видео атаки ВСУ на скорую помощь

Ранее Life.ru сообщал, что при атаке украинского БПЛА в Белгородской области серьёзно пострадал мужчина. Его доставили в больницу со множественными осколочными ранениями спины и баротравмой.

Андрей Васильев
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