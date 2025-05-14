В Белгородской области украинский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю с мирным жителем

В селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона местный житель получил тяжёлые ранения. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«С открытой черепно-мозговой травмой и баротравмой в тяжёлом состоянии бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают использовать беспилотники против гражданских объектов и мирного населения на приграничной территории России. Власти региона регулярно фиксируют подобные инциденты и призывают жителей соблюдать меры безопасности.