В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали мирные жители
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых атаках беспилотников, в результате которых пострадали мирные жители в Шебекинском округе. По его словам, власти прилагают все возможные усилия для защиты населения.
Точное количество пострадавших и характер повреждений уточняются. Ситуация в приграничных районах Белгородской области остаётся напряжённой.
«Сегодня в Белгородском районе пройдут учения по гражданской обороне, которые мы проводим достаточно регулярно», — написал в своём телеграм-канале Гладков.
Также сегодня ночью противник пытался атаковать Севастополь. Над морем на значительном удалении от берега были сбиты шесть украинских беспилотников.
Life.ru