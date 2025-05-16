В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали мирные жители

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых атаках беспилотников, в результате которых пострадали мирные жители в Шебекинском округе. По его словам, власти прилагают все возможные усилия для защиты населения.

Точное количество пострадавших и характер повреждений уточняются. Ситуация в приграничных районах Белгородской области остаётся напряжённой.

«Сегодня в Белгородском районе пройдут учения по гражданской обороне, которые мы проводим достаточно регулярно», — написал в своём телеграм-канале Гладков.