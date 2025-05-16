Мэр Кличко заявил о взрывах в Киеве

Он добавил, что в городе работает ПВО. Утром 16 мая воздушная тревога звучит в Киевской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. В самой столице тревогу запускали дважды, а во второй раз отменили всего через 10 минут после объявления.