Мэр Кличко заявил о взрывах в Киеве
В столице Украины прогремели взрывы. О прилётах в городе сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Взрывы в столице», – написал градоначальник.
Он добавил, что в городе работает ПВО. Утром 16 мая воздушная тревога звучит в Киевской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. В самой столице тревогу запускали дважды, а во второй раз отменили всего через 10 минут после объявления.
Ранее Life.ru писал, что российские войска начали применять в зоне СВО новую ракету «Бандероль» отечественного производства. Она обладает высокой эффективностью благодаря своим техническим характеристикам – дальности до 500 километров и скорости около 650 километров в час.
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