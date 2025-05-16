Россия ночью подверглась массированной воздушной атаке со стороны ВСУ, сбито 65 БПЛА
Минобороны: ПВО за ночь сбила 65 украинских БПЛА над регионами России
Обломок сбитого дрона. Обложка © Пресс-служба штаба обороны ДНР
Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 65 украинских беспилотников над регионами РФ, большая часть сбита над Чёрным морем. Об этом докладывает Минобороны.
«В течение с 22:00 15 мая до 08:30 16 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 65 украинских БПЛА самолётного типа: 43 — над акваторией Чёрного моря, 21 — над территорией Республики Крым и 1 — над территорией Белгородской области», — отчитались в военном ведомстве.
Боевики ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с воздуха. Во время майского перемирия украинские войска продолжали наносить удары беспилотниками по приграничью, во время одного из них пострадал замгубернатора Белгородской области. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что атаки ВСУ показали, как Киев относится к любым соглашениям о прекращении огня.