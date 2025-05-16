Россия ночью подверглась массированной воздушной атаке со стороны ВСУ, сбито 65 БПЛА

Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 65 украинских беспилотников над регионами РФ, большая часть сбита над Чёрным морем. Об этом докладывает Минобороны.

«В течение с 22:00 15 мая до 08:30 16 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 65 украинских БПЛА самолётного типа: 43 — над акваторией Чёрного моря, 21 — над территорией Республики Крым и 1 — над территорией Белгородской области», — отчитались в военном ведомстве.